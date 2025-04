Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: la Ferrari può far saltare il banco con una sola sosta?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.0015° giro/57 Pit-stop anche per Piastri. Dunque anche l’australiano della McLaren è su due soste.14° giro/57ai box anche per Russell. L’unica speranza per laè quella di riuscire ad effettuare un solo pit-stop. Il problema è che anche Piastri potrebbe farlo.13° giro/57 Pit-stop anche per Antonelli, che torna in pista alle spalle di Gasly e Verstappen. La strategia non ha funzionato per l’italiano della Mercedes.12° giro/57 Per ora la gomma media non sta dando vantaggi alla. A meno che la Rossa non stia pensando di effettuare un solo pit-stop invece che due.12° giro/57 Piastri sta dominando: 3?9 di vantaggio su Russell.11° giro/57 Gomme medie per Norris, hard per Verstappen, il cui pit-stop è stato molto lento.