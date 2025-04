Dazi gli Usa fanno dietrofront Tra uno o due mesi nuove tariffe le esenzioni su hi Tech sono momentanee

Dazi, quindi, interesseranno anche smartphone e pc, per cui le esenzioni ieri annunciate da Donald Trump di rivelano solamente momentanee. Pechino, intanto, non sembra intenzionata a cedere e chiede agli Usa di eliminare tutti i Dazi finora annunciatiL'articolo Dazi, gli Usa fanno dietrofront: “Tra uno o due mesi nuove tariffe, le esenzioni su hi Tech sono momentanee” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, gli Usa fanno dietrofront: “Tra uno o due mesi nuove tariffe, le esenzioni su hi Tech sono momentanee” Leggi su Ildifforme.it I nuovi, quindi, interesseranno anche smartphone e pc, per cui leieri annunciate da Donald Trump di rivelano solamente. Pechino, intanto, non sembra intenzionata a cedere e chiede agli Usa di eliminare tutti ifinora annunciatiL'articolo, gli Usa: “Tra uno o due, lesu hi” proviene da Il Difforme.

Gli Usa fanno scattare i dazi alla Cina del 104 per cento

Dazi - la Cina esorta Trump a rimuoverli : «Fanno male al commercio». Gli Usa rilanciano : «Fra un mese tariffe anche sui semiconduttori»

I dazi Usa fanno crollare le borse europee : in fumo 245 miliardi - Milano a -1 - 77

