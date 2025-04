Trova i ladri rovistare in camera da letto imbraccia il fucile e spara

sparato a dei ladri entrati in casa sua. Li ha sorpresi rovistare in camera da letto. Leggi su Fanpage.it Un 56enne dovrà rispondere di esplosione di armi da fuoco in luogo abitato, per averto a deientrati in casa sua. Li ha sorpresiinda

Potrebbe interessarti anche:

Torna a casa e trova i ladri. Il portiere del Napoli li fronteggia e li mette in fuga

Guardia giurata trova un gruppo di ladri nella casa del vicino e spara : uno è gravissimo

"Ci sono i ladri in casa". La polizia arriva e trova il cadavere mummificato di una donna

Ne parlano su altre fonti Trova i ladri rovistare in camera da letto, imbraccia il fucile e spara. Spara ai ladri in fuga a Frosinone e viene denunciato. Il meccanico che ha fatto fuoco: «Temevo per mia moglie. Giugliano, escalation di furti in casa: sui social spuntano video e foto dei ladri in azione. Maliventi entrano in casa e la svaligiano: attimi di terrore per una coppia di coniugi paralizzati davanti all. Como, ladri sorpresi in casa minacciano con i coltelli gli agenti di polizia. Caccia a un'altra Audi gialla: otto anni dopo la grande ricerca, i banditi fuggono rischiando di investire i c.

Riporta fanpage.it: Trova i ladri rovistare in camera da letto, imbraccia il fucile e spara - Un 56enne dovrà rispondere di esplosione di armi da fuoco in luogo abitato, per aver sparato a dei ladri entrati in casa sua ...