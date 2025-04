Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 12-20, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: quarta meta delle azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27?- Anche in questa occasione non trasformiamo, con il calcio di Rigoni che termina fuori.1220.26?-AAAAAAA! Eccola amici di OA Sport. Altra ondata azzurra con Muzzo che crea il break per Rigoni, con quest’ultima che serve sull’out destro la solissima D’Incà.25?- Gran lavoro della maul azzurra, ma le scozzesi riescono a tenere alta Tounesi. Non vuole arrivare questa.24?- Difesa straordinaria di Gallagher, che evita unapraticamente già fatta con un furto ad un metro dalla linea di. Ottima l’azionene, che continuano a mettere sotto pressione le padrone di casa.23?- Superiorità numerica finora non sfruttata dalle, che per adesso si limitano a contenere i tentativi avversari.21?- Calcio lunghissimo di Boyd, con Ostuni Minnuzzi che annulla all’interno dell’area dina.