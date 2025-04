Bologna De Silvestri Non siamo stati molto brillanti ma le occasioni le abbiamo create Sappiamo il calendario difficile ma…

Bologna, De Silvestri commenta così a DAZN: «Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni le abbiamo create». le parole Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a margine della partita persa 2-0 contro l’Atalanta. Le parole: PAROLE – «Fa parte del calcio, ci hanno messo sotto trovando subito . Calcionews24.com - Bologna, De Silvestri: «Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni le abbiamo create. Sappiamo il calendario difficile ma…» Leggi su Calcionews24.com , Decommenta così a DAZN: «Non, ma lele». le parole Il difensore del, Lorenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a margine della partita persa 2-0 contro l’Atalanta. Le parole: PAROLE – «Fa parte del calcio, ci hanno messo sotto trovando subito .

Potrebbe interessarti anche:

Bologna-Milan - Italiano : “De Silvestri può tenere chiunque. Calabria…”

Bologna-Milan - De Silvestri : “Spareggio? Non lo è - mancano ancora tanti punti”

Bologna-Como LIVE 1-0 : la sblocca De Silvestri. Espulso Fadera

Ne parlano su altre fonti Bologna, De Silvestri: "In Serie A livello e competizione altissimi. Ma con freschezza possiamo giocarcela". De Silvestri vede Marcolin e irrompe in diretta dopo Bologna-Napoli: "Io con lui ho bellissimi ricordi". Bologna, le ultime su Dallinga, De Silvestri, Lykogiannis e l'infortunio di Castro. La partita del cuore di Lorenzo De Silvestri: vuole la titolarità contro la Lazio. Bologna, problema per De Silvestri: le condizioni dopo l'infortunio. Lorenzo De Silvestri l’atipico: studia, fa meditazione e mette radici a Bologna.

Nota di calcionews24.com: Bologna, De Silvestri: «Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni le abbiamo create. Sappiamo il calendario difficile ma…» - Bologna, De Silvestri commenta così a DAZN: «Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni le abbiamo create». le parole Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha rilasciato alcune dichiar ...

Si apprende da tuttobolognaweb.it: De Silvestri: “Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, è importante restare con il gruppo Europa” - Nonostante la sconfitta di Bergamo, il Bologna lotterà fino alla fine per un posto in Europa; parola di De Silvestri. La Dea l'ha vinta nei primo 20', la reazione dei rossoblù questa volta non è basta ...

Come scrive msn.com: Bologna, De Silvestri: "In Serie A livello e competizione altissimi. Ma con freschezza possiamo giocarcela" - È Lorenzo De Silvestri il difensore del Bologna incaricato ad analizzare il risultato ottenuto oggi in casa dell'Atalanta in conferenza stampa. "Abbiamo imparato che il livello è altissimo, lo dimostr ...