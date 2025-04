Parigi Roubaix 2025 van der Poel più forte di tutti sul pavé sul podio anche Pogacar e Pedersen

Poel mette il suo sigillo anche sulla Parigi-Roubaix 2025. Il fuoriclasse olandese si conferma il più forte di tutti sulle pietre dell’Inferno del Nord e ottiene il terzo successo consecutivo dopo le edizioni del 2024 e 2024. Alle sue spalle finisce al secondo posto Tadej Pogacar, vittima di una caduta che ha fatto la differenza a 38 km dalla fine: da lì in poi una cavalcata inesorabile di VDP fino al velodromo di Roubaix. Terzo gradino per Mads Pedersen, che dopo una sfortunata foratura non si arrende e chiude comunque sul podio battendo in volata Wout Van Aert, ancora una volta ai piedi del podio. Quinta posizione per un ottimo Florian Vermeersch.Con la tripletta siglata oggi, van der Poel raggiunge Octave Lapize e Francesco Moser come unico nella storia a vincere tre Roubaix consecutive. Leggi su Sportface.it Mathieu van dermette il suo sigillosulla. Il fuoriclasse olandese si conferma il piùdisulle pietre dell’Inferno del Nord e ottiene il terzo successo consecutivo dopo le edizioni del 2024 e 2024. Alle sue spalle finisce al secondo posto Tadej, vittima di una caduta che ha fatto la differenza a 38 km dalla fine: da lì in poi una cavalcata inesorabile di VDP fino al velodromo di. Terzo gradino per Mads, che dopo una sfortunata foratura non si arrende e chiude comunque sulbattendo in volata Wout Van Aert, ancora una volta ai piedi del. Quinta posizione per un ottimo Florian Vermeersch.Con la tripletta siglata oggi, van derraggiunge Octave Lapize e Francesco Moser come unico nella storia a vincere treconsecutive.

