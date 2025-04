Cina case auto europee condividono opportunita’ nazionali di NEV

automobilistica mondiale accelera la sua transizione verso l'elettrificazione e l'intelligenza, il mercato cinese dei veicoli a nuova energia (NEV), sostenuto dalle sue vaste dimensioni, dalla catena industriale completa e da un coerente sostegno politico, e' diventato una calamita per le case automobilistiche estere. Negli ultimi anni, la produzione e le vendite di NEV in Cina hanno mantenuto una crescita costante, con le multinazionali che hanno approfondito le partnership locali, incrementato gli investimenti in R&S e sincronizzato il loro sviluppo con l'economia cinese per cogliere le opportunita' condivise. Il settore dei NEV in forte espansione in Cina offre un "terreno fertile" per gli attori globali. Volkswagen Group ha recentemente annunciato l'intenzione di presentare in Cina circa 40 nuovi modelli entro tre anni, oltre a meta' dei quali saranno NEV.

