Verona e Genoa non si fanno male al Bentegodi finisce 0 0

Verona, 13 aprile 2025 – finisce 0-0 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa. Un punto a testa, quindi, per scaligeri e rossoblù, che compiono così un ulteriore e importante passo verso il raggiungimento del traguardo salvezza. Volendo guardare ai dettagli e usando un termine pugilistico, però, ai punti avrebbe forse meritato qualcosa di più la formazione di mister Zanetti che, oltre aver creato con Mosquera l’unica vera palla gol di un primo tempo avaro di emozioni, ha meglio interpretato la ripresa riuscendo in diverse occasioni a creare situazioni di pericolo dalle parti di Leali (colpito anche un palo su deviazione fortuita di Masini), che ha però fatto ottima guardia proteggendo la sua porta e il pari finale. Primo tempo Un solo tiro in porta a testa e ben pochi spunti degni di nota nel primo tempo decisamente apatico del Bentegodi. Sport.quotidiano.net - Verona e Genoa non si fanno male: al Bentegodi finisce 0-0 Leggi su Sport.quotidiano.net , 13 aprile 2025 –0-0 la sfida deltra Hellas. Un punto a testa, quindi, per scaligeri e rossoblù, che compiono così un ulteriore e importante passo verso il raggiungimento del traguardo salvezza. Volendo guardare ai dettagli e usando un termine pugilistico, però, ai punti avrebbe forse meritato qualcosa di più la formazione di mister Zanetti che, oltre aver creato con Mosquera l’unica vera palla gol di un primo tempo avaro di emozioni, ha meglio interpretato la ripresa riuscendo in diverse occasioni a creare situazioni di pericolo dalle parti di Leali (colpito anche un palo su deviazione fortuita di Masini), che ha però fatto ottima guardia proteggendo la sua porta e il pari finale. Primo tempo Un solo tiro in porta a testa e ben pochi spunti degni di nota nel primo tempo decisamente apatico del

Potrebbe interessarti anche:

Verona-Genoa - dieci infortunati saltano la sfida

Verona-Genoa : dove vederla - orario e probabili formazioni

Verona-Genoa : dove vederla - orario e probabili formazioni

Ne parlano su altre fonti Verona-Genoa: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Verona e Genoa non si fanno male: al Bentegodi finisce 0-0. Verona-Genoa 0-0, il Grifone da trasferta non funziona. Verona e Genoa non si fanno male: 0-0 al Bentegodi. Verona-Genoa 0-0, il Grifone da trasferta non funziona. Verona e Genoa non si fanno male, 0-0.

Nota di corriere.it: Verona-Genoa risultato 0-0: nella corsa salvezza vietato farsi male - Viaggiando in acque piuttosto tranquille, Verona e Genoa non si fanno male nello scontro diretto della 32ª giornata. Non arrivano gol e finisce 0-0 ...

Nota di sport.quotidiano.net: Verona e Genoa non si fanno male: al Bentegodi finisce 0-0 - Verona, 13 aprile 2025 – Finisce 0-0 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa. Un punto a testa, quindi, per scaligeri e rossoblù, che compiono così un ulteriore e importante passo verso il ra ...

Segnala ansa.it: Serie A: in campo Verona-Genoa DIRETTA - Il Verona che contro il Genoa va alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo.