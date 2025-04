Iltempo.it - Altro che Biden, spunta la cartella clinica di Trump: come sta il presidente Usa

Le polemiche sulle condizioni di salute di Joehanno determinato il ritiro del democratico dalla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca che hanno spianato la strada alla candidatura di Kamala Harris, sconfitta alle urne da Donald. Masta l'attualedegli Stati Uniti? Il tycoon "dimostra un'eccellente salute cognitiva e fisica ed è pienamente in grado di svolgere i compiti di Comandante in Capo e Capo di Stato", afferma il medico della Casa Bianca in un rapporto redatto dopo la visita a cuisi è sottoposto l'11 aprile. "Ilgode di ottima salute, con una robusta funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica in generale", si legge nelle conclusioni del report, "il suo stile di vita attivo continua a contribuire in modo significativo al suo benessere.