Serie D Livorno Flaminia Civita Castellana 2 2 le pagelle Malva il migliore difesa ballerina

Livorno e Flaminia Civita Castellana, valevole per la 31esima giornata del girone E di Serie D. Gli amaranto, già matematicamente promossi, non sono riusciti a piegare al Picchi le resistenze della formazione laziale, impegnata nella lotta salvezza.Cardelli 6: in. Livornotoday.it - Serie D | Livorno-Flaminia Civita Castellana 2-2, le pagelle: Malva il migliore, difesa ballerina Leggi su Livornotoday.it Termina 2-2 la gara tra, valevole per la 31esima giornata del girone E diD. Gli amaranto, già matematicamente promossi, non sono riusciti a piegare al Picchi le resistenze della formazione laziale, impegnata nella lotta salvezza.Cardelli 6: in.

Potrebbe interessarti anche:

La rinascita del Livorno - vicino al ritorno tra i pro : da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata

Livorno in serie C - l'orgoglio di Luci : "La promozione più importante da quando vesto l'amarnto"

Serie D | Livorno-San Donato Tavarnelle 1-0 - le pagelle : Arcuri decisivo - ancora positivo Bellini

Ne parlano su altre fonti Serie D, Livorno-Flaminia Civita Castellana in diretta. LIVE. Serie D, Livorno-Flaminia Civita Castellana in diretta. LIVE. Diretta web. Livorno-Flaminia 2 a 2 (finale). Livorno-Flaminia Civita Castellana 2-2, pari amaranto nel ricordo del Moro. Serie D | Livorno-Flaminia Civita Castellana 2-2, le pagelle: Malva il migliore, difesa ballerina. Serie D, Livorno in campo con maglia dedicata a Morosini.

calciomagazine.net riferisce: Livorno-Flaminia: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Livorno-Flaminia di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D - Girone E ...

Lo riporta livornotoday.it: Serie D, Livorno-Flaminia Civita Castellana in diretta. LIVE - Gli amaranto, già promossi matematicamente in C, ospitano all'Armando Picchi la formazione laziale. Fischio d'inizio alle 15 ...

Scrive ilsussidiario.net: Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (oggi domenica 13 aprile 2025) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, oggi domenica 13 aprile 2025 si giocano la 31^ oppure la 35^ giornata di campionato.