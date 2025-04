Che tempo che fa streaming e diretta tv dove vedere la puntata di oggi 13 aprile 2025

tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 13 aprile 2025CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa 2024-2025. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti. dove vedere oggi – domenica 13 aprile 2025 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Tpi.it - Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 13 aprile 2025 Leggi su Tpi.it Cheche fatv:ladi, 13CHECHE FATV – Questa sera, domenica 13, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi Cheche fa 2024-. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.– domenica 13– Cheche fa intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Che tempo che fa : ospiti della puntata di domenica 13 aprile 2025 sul Nove e in streaming su discovery+

Che tempo che fa streaming e diretta tv : dove vedere la puntata di oggi - 23 febbraio 2025

Che tempo che fa streaming e diretta tv : dove vedere la puntata di oggi - 26 gennaio 2025

Ne parlano su altre fonti Che tempo che fa, stasera in tv: Whoopi Goldberg, Ligabue e gli altri ospiti della puntata. Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 12 e domenica 13 aprile in tv. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della puntata del 6 aprile 2025. Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 30 marzo, sul Nove e in streaming su discovery+. DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: LIVE prove libere 3. Che tempo che fa stasera in tv domenica 9 febbraio su Nove: Bill Gates e Carlo Conti ospiti di Fabio Fazio.

Scrive msn.com: Che tempo che fa, il colpo grosso di Fazio con Whoopi Goldberg-: tutti gli ospiti di stasera, domenica 13 aprile - Stasera in tv, domenica 13 aprile 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che ...

msn.com comunica: Che tempo che fa, stasera domenica 13 aprile: ospiti e anticipazioni - (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio stasera, domenica 13 aprile, alle 19,30 in diretta sul ?Nove, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della puntata ci saran ...

Si apprende da gaeta.it: Torna Che Tempo Che Fa: l’appuntamento con la cultura e lo spettacolo in diretta su NOVE - Domenica 13 aprile 2025, “Che Tempo Che Fa” torna su NOVE con Fabio Fazio, ospitando celebrità come Whoopi Goldberg e Luciano Ligabue, promettendo intrattenimento e approfondimenti culturali.