Il Pescara si impone su un Gubbio spaesato 2 0

, 13 aprile 2025 – La vittoria è più che meritata. Ilha saputo imporsi sin dalle prime battute, di fronte a unche è apparso, senza motivazioni e forse con una formazione troppo rimaneggiata. Già all’ottavo Cangiano aveva fatto tremare la traversa con un destro da fuori, ma è con il passare dei minuti che viene fuori la qualità degli abruzzesi. Al 26° Squizzato imbuca per Valzania che calcia di prima ma trova un reattivo Venturi a rispondere, poi 10’ più tardi è ancora Cangiano che questa volta cerca l’assist per Dagasso che viene però murato in corner da Rocchi. Dalla bandierina va ancora il n° 8 pescarese che pennella verso Pellacani la cui incornata si stampa sulla traversa. È il preludio al gol. Passano appena due minuti e Moruzzi scappa sulla sinistra, crossa al centro per Ferraris che con un gran tuffo di testa anticipa Stramaccioni e riesce a girare la sfera, che dopo aver dato un bacetto al palo s’infila in rete.