Sport.quotidiano.net - Accademia Prato, Sofia Kubler argento europeo "junior" nel judo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 13 aprile 2025 - Lignano Sabbiadoro ha ospitato la “European Cup” di, che ha messo di fronte alcuni dei migliori prospetti della disciplina a livello. E ancheha idealmente conquistato una medaglia, grazie alla giovane. Laka dell'è infatti riuscita ad arrampicarsi sino all'ultimo atto, piazzandosi al secondo posto (alle spalle della slovacca Nina Filkorova e davanti al “tandem” formato dalla ceca Anna Krouzkova e dalla portoghese Rosa Mane) e conquistando così una medaglia d'nella categoria “Women +78 kg”.aveva ben figurato qualche mese fa anche in Coppa Italia A1 di, tornando da Ostia con una medaglia di bronzo che fa ben sperare. E per il sodalizio pratese diretto da Fabio Barni (che aveva ospitato lo scorso 1 aprile la cintura nera Checkmat Alessandro Tomei per un seminario) questa medaglia può rappresentare uno spunto ulteriore per continuare a costruire e far crescere ulteriormente il club.