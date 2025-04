Pagelle Verona Genoa 0 0 l’Hellas ci prova ma Leali è il migliore in campo

Leggi su Sportface.it

Un punto parte al Bentegodi, dove Hellasnon si fanno male e chiudono sullo 0-0. La squadra di Zanetti cidi più, maè iline salva più volte il risultato per i suoi. Arriva in ogni caso il quarto risultato utile consecutivo per la compagine scaligera, che raggiunge quota 32 punti. Situazione stabile per il, che non brilla ma avvicina i 40, salendo a 39 con questo pari esterno.LA CRONACA DIAl Bentegodi succede poco nella prima mezz’ora, con le due squadre che sembrano studiarsi e soprattutto vogliono evitare di farsi male. La grande chance ce l’ha al 35? la squadra di casa, con Mosquera che controlla bene in area, ma a tu per tu consi fa ipnotizzare e permette al portiereno di respingere la sua conclusione e mantenere involata la porta.