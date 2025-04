Mistermovie.it - Landman 2: Demi Moore Sconvolge il Mondo del Petrolio! Anticipazioni Shock

Preparati, perché il dramma è in arrivo! La serie di successo “”, creata dal geniale Taylor Sheridan, è stata rinnovata per una seconda stagione e le riprese sono già iniziate in Texas. L'Ascesa Inaspettata di Cami Miller: Cosa Aspettarsi da, una vera leggenda, avrà un ruolo molto più importante. Il suo personaggio, Cami Miller, vedova del magnate delMonty Miller (interpretato da Jon Hamm), erediterà l'azienda di famiglia. Preparati a vederla affrontare uncompletamente nuovo e insidioso. Tommy al Salvataggio: Billy Bob Thornton Guida Cami nel Caos PetroliferoBilly Bob Thornton, che interpreta Tommy, ha svelato che il suo personaggio sarà fondamentale per guidare Cami nel labirinto del settore petrolifero. Aspettati una dinamica esplosiva tra i due, con Tommy che dovrà destreggiarsi tra pericoli e intrighi per proteggere Cami e la sua eredità.