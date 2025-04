MX2 Benistant vince gara 2 Adamo conclude secondo conquistando il GP del Trentino

conclude anche la seconda gara della classe MX2 andata in scena sul suggestivo circuito di Pietramurata, in Trentino. Dopo il successo in gara-1 di Camden Mc Lellan, il secondo appuntamento del GP italiano è stato conquistato da Thibault Benistant che, con la sua Yamaha ha anticipato un ottimo Andrea Adamo, beffato dal francese nell’ultimo giro. Il siciliano, grazie a questo risultato vince il GP del Trentino con 42 punti ottenuti nelle due gare.L’azzurro parte subito forte e dopo le prime curve conquista subito la seconda posizione. Liam Everts parte malissimo e cade dopo un brutto errore ottenendo il primo 0 della sua stagione. Sacha Coenen, in testa dopo la partenza, inizia a guadagnare sugli inseguitori ma durante il quarto giro cade, lasciando il primo posto al siciliano. Ma le sorprese non finiscono qui perché nel sesto giro Camden Mc Lellan, in quel momento quarto, commette un grave errore che gli costa la caduta ed il ritiro. Oasport.it - MX2: Benistant vince gara-2, Adamo conclude secondo conquistando il GP del Trentino Leggi su Oasport.it Sianche la secondadella classe MX2 andata in scena sul suggestivo circuito di Pietramurata, in. Dopo il successo in-1 di Camden Mc Lellan, ilappuntamento del GP italiano è stato conquistato da Thibaultche, con la sua Yamaha ha anticipato un ottimo Andrea, beffato dal francese nell’ultimo giro. Il siciliano, grazie a questo risultatoil GP delcon 42 punti ottenuti nelle due gare.L’azzurro parte subito forte e dopo le prime curve conquista subito la seconda posizione. Liam Everts parte malissimo e cade dopo un brutto errore ottenendo il primo 0 della sua stagione. Sacha Coenen, in testa dopo la partenza, inizia a guadagnare sugli inseguitori ma durante il quarto giro cade, lasciando il primo posto al siciliano. Ma le sorprese non finiscono qui perché nel sesto giro Camden Mc Lellan, in quel momento quarto, commette un grave errore che gli costa la caduta ed il ritiro.

Potrebbe interessarti anche:

MX2 - Andrea Adamo secondo GP d’Europa : bel podio in gara-1 - vince Längenfelder

Motocross - Adamo si riscatta ed è secondo in gara-2 della MX2 in Argentina. Vince Sacha Coenen

MX2 : Ferruccio Zanchi principe a Còzar! Il pilota vince una gara-1 fangosa nel GP di Castiglia

Ne parlano su altre fonti MXGP25 #5 Sabato FLASH. Febvre inavvicinabile. Problema tecnico per Tony Cairoli. In MX2 vince Everts. MXGP of Europe Benistant a sorpresa nella quali, bene gli azzurri. MXGP of Europe Benistant e Gajser nelle crono, Zanchi ancora veloce. MX2: Andrea Adamo, atto di forza! Gara 2 del GP d'Europa è sua: rivivi l'ultimo giro e il duello con Benistant. MX2: Liam Everts vince in Trentino. MXGP Galizia, riecco Prado: vittoria e leader Mondiale. MX2, Adamo è 2° dietro a Coenen.

Si apprende da oasport.it: MX2: Benistant vince gara-2, Adamo conclude secondo conquistando il GP del Trentino - Si conclude anche la seconda gara della classe MX2 andata in scena sul suggestivo circuito di Pietramurata, in Trentino. Dopo il successo in gara-1 di ...

oasport.it riferisce: MX2: de Wolf beffa ancora Adamo! Il siciliano terzo in gara-1 al Gp del Trentino. Vince Mc Lellan - Sembra una maledizione. Andrea Adamo subisce di nuovo la beffa di Kay de Wolf e si deve accontentare della terza posizione nella gara-1 del GP del ...

Come scrive p300.it: MXGP | GP Trentino 2025: Febvre si ripete nella gara di qualifica, Gajser secondo - Per il terzo anno di fila il francese vince la manche del sabato a Pietramurata e toglie un punto all'avversario diretto; in MX2 Everts beffa Benistant nel fina ...