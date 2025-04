Secoloditalia.it - La bacchettata di Paolo Crepet ai genitori: “Non dite mai ‘amore mio’ a vostro figlio, lo rovinate!”

devono essere degli “istruttori di volo” per i figli. I giovani di oggi sono troppo prigionieri delle comfort zone create dagli adulti. E’ questa l’analisi fatta da, dal palco del Teatro Team di Bari, dove ha portato in scena il suo spettacolo ‘Mordere il cielo‘.Lo psichiatra, come scrive il Corriere della Sera, ha dato molto materiale su cui riflettere, ricordando come “prima, i nostrici dicevano: ‘Questa casa non è un albergo’. Adesso, invece, diciamo ai nostri figli: ‘Questa casa è un albergo. Rimanete qui con noi, per favore. Non andate via’. La parola libertà è diventata una chimera. Nel dopoguerra c’era tantissima voglia di fare – sottolinea –. Oggi, al contrario, insegniamo ai ragazzi a vivere in comfort zone, in comodità: divano, maschera, vision pro, Playstation, “stai tranquillo amore mio”.