Serie A Fiorentina Parma si chiude a reti inviolate 0 0 al Franchi

Franchi Fiorentina e Parma non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque rallentano nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee.Al 74? l’episodio che avrebbe potuto decidere la partita in favore della Fiorentina. Richardson segna ma l’arbitro annulla e chiede l’intervento del Var che – dopo due minuti – conferma la decisione del direttore di gara. Con il pari di oggi la Fiorentina sale a 53 punti e aggancia provvisoriamente la Roma, impegnata stasera nel derby con la Lazio. Il Parma (ora a 28 punti) allontana di una lunghezza il Lecce, sconfitto ieri sera dalla Juventus. Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Parma si chiude a reti inviolate: 0-0 al Franchi Leggi su Lapresse.it Alnon vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata diA. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque rallentano nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee.Al 74? l’episodio che avrebbe potuto decidere la partita in favore della. Richardson segna ma l’arbitro annulla e chiede l’intervento del Var che – dopo due minuti – conferma la decisione del direttore di gara. Con il pari di oggi lasale a 53 punti e aggancia provvisoriamente la Roma, impegnata stasera nel derby con la Lazio. Il(ora a 28 punti) allontana di una lunghezza il Lecce, sconfitto ieri sera dalla Juventus.

Potrebbe interessarti anche:

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

DIRETTA Serie A - Fiorentina-Juventus 0-0 : ci prova Weah - palla alta ma il gioco era fermo – LIVE

Serie A femminile - Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights

Ne parlano su altre fonti Serie A: Fiorentina-Parma 0-0. Fiorentina - Parma (0-0) Serie A 2024. Serie A - Fiorentina-Parma 0-0, De Gea subito decisivo su Bernabé. Hellas Verona-Genoa 0-0. Pagelle Fiorentina-Parma 0-0: Kean spreca, stecca la squadra di Palladino. Fiorentina-Parma (domenica 13 aprile 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. I viola cercano tre pu.... Diretta/ Fiorentina Parma (risultato 0-0) video streaming tv: subito chance per Bernabé! (13 aprile 2025).

Si apprende da ansa.it: Serie A: Fiorentina-Parma 0-0 DIRETTA e FOTO - LA VIGILIA Dopo il pareggio in rimonta contro l'Inter, Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo extra al Parma, a inizio settimana, in vista della trasferta di Firenze.

Si apprende da msn.com: Serie A: il Parma frena la Fiorentina. Verona-Genoa 0-0 - Finiscono in parità e senza gol le due partite domenicali delle 15 della 32esima giornata di Serie A. La Fiorentina frena in casa contro il Parma (0-0): i viola restano ottavi a quota 53 punti, a -9 ...

Come scrive msn.com: Serie A, Fiorentina-Parma si chiude a reti inviolate: 0-0 al Franchi - Al Franchi Fiorentina e Parma non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu imbrigliano i viola che dunque ...