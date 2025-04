The Family anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025 Leyla arrestata per l’omicidio del marito

Leyla Soykan nei prossimi episodi di The Family. La donna viene infatti arrestata per l'omicidio del marito Tolga, dal quale stava divorziando. Reato commesso, in realtà, da Cihan con la complicità di Serap e Ilyas. La dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50. Ecco le anticipazioni.

The Family: anticipazioni da lunedì 14 a venerdì 18 aprile 2025

Lunedì 14 aprile 2025: Hülya va in escandescenze

Aslan "sequestra" Devin per non farla arrestare dalla polizia e intanto tutti cercano Tolga, ognuno per motivi diversi. Hülya, quando viene a sapere di non essere più la presidente della fondazione dà in escandescenze.

