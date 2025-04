Julio Cesar ricorda Inter che emozione quel Mondiale per Club

Julio Cesar ha espresso il suo punto di vista sul nuovo format del Mondiale per Club, aggiungendo poi le sue sensazioni per la vittoria dell’edizione del 2011 con la maglia dell’Inter.IL CONFRONTO – Julio Cesar è Intervenuto a Sport Mediaset sul nuovo Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperà anche l’Inter in estate. L’ex portiere nerazzurro ha confrontato il nuovo format con quello precedente: «Si tratta di un paragone che penso non si possa fare, perché l’edizione del 2011 era molto diversa da questa. Soprattutto perché questo nuovo formato si giocherà ogni quattro anni. E questa rimane, la vecchia edizione rimarrà. Parlando in termini di difficoltà, vincere questo Mondiale, questo format sarà molto bello».Julio Cesar ricorda la sua vittoria con la maglia dell’InterLE EMOZIONI – Julio Cesar ha poi proseguito: «In ogni caso, non posso dire che quello che ho vinto io non sia stato bello. Inter-news.it - Julio Cesar ricorda: «Inter, che emozione quel Mondiale per Club!» Leggi su Inter-news.it ha espresso il suo punto di vista sul nuovo format delper, aggiungendo poi le sue sensazioni per la vittoria dell’edizione del 2011 con la maglia dell’.IL CONFRONTO –venuto a Sport Mediaset sul nuovoper, competizione alla quale parteciperà anche l’in estate. L’ex portiere nerazzurro ha confrontato il nuovo format conlo precedente: «Si tratta di un paragone che penso non si possa fare, perché l’edizione del 2011 era molto diversa da questa. Soprattutto perché questo nuovo formato si giocherà ogni quattro anni. E questa rimane, la vecchia edizione rimarrà. Parlando in termini di difficoltà, vincere questo, questo format sarà molto bello».la sua vittoria con la maglia dell’LE EMOZIONI –ha poi proseguito: «In ogni caso, non posso dire chelo che ho vinto io non sia stato bello.

