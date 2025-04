Quotidiano.net - Pirandello: con Dapporto e Troiano il giuoco delle parti diventa pulp

Firenze, 13 aprile 2025 - «Tra la maschera e il volto c’è una zona buia ed è quella che io voglio illuminare». Siamo in prova, sul palco, quando il regista Maurizio (Massimo, 79 anni) pronuncia queste parole per far comprendere a Carmine (Fabio, 50), l’elettricista – o meglio il «datore luci» come si definisce lui –, il senso dello spettacolo che deve andare in scena.Ildiè il dramma scelto, con cui Maurizio intende far uscire tutto il suo «peso specifico» e le sue doti da cineasta. Comincia così, la commedia di Edoardo Erba, con la regia di Gioele Dix, messa in scena ieri sera a Firenze, al Teatro della Pergola, ultimo appuntamento di una tournée cominciata a febbraio a Conversano (BA)., i due protagonisti e unici attori della rappresentazione - che non vuole essere una parodia dell’opera pirandelliana, anche se è possibile cogliere una sottile critica umoristica al teatro del drammaturgo siciliano –, vestono rispettivamente i panni di un regista colto e di un elettricista poco professionale.