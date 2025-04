Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: tutto pronto per gara-2, si lotta per un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:38 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per-2 di semidei playoff delladimaschile 2024-.Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per-2 di semidei playoff delladimaschile 2024-. Laper lo Scudetto si infiamma sempre di più, con Perugia come grande favorita secondo molti degli addetti ai lavori.si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto la Regular Season e dopo aver superato ai quarti diCisterna (3-1), quinta posizione in Campionato invece per, che ai quarti è stata capace di imporsi ai danni di Verona (3-0). Sbertoli e compagni sono avanti nella serie grazie alla vittoria ottenuta in-1 al termine di una battaglia conclusasi solo al quinto set (3-2), anche questa sera ci si aspetta un match estremamente combattuto.