Libia invasione di locuste devasta i raccolti nel Sud del Paese

invasione di locuste del deserto sta mettendo in grave pericolo i raccolti e la vegetazione delle oasi nel Sud della Libia. Gli agricoltori della regione stanno lottando per difendere i propri campi, ricorrendo a massicce operazioni di disinfestazione nel tentativo di limitare i danni.

