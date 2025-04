Classifica aggiornata Serie A come cambia per la Juve dopo Fiorentina Parma e Verona Genoa

Classifica aggiornata Serie A: l'elenco completo e la posizione della Juve dopo i pareggi di Fiorentina Parma e Verona Genoa

Sono andate in archivio le due partite in programma questo pomeriggio, domenica 13 aprile, alle 15.00 tra Fiorentina Parma e Verona Genoa. Medesimo punteggio per entrambe, con i due match che sono terminati senza reti, sullo 0-0. Sorride la Juve, che tiene a distanza la Viola in chiave quarto posto: come cambia la Classifica di Serie A.

Inter 71 (32)
Napoli 65 (31)
Atalanta 61 (32)
Juventus 59 (32)
Bologna 57 (32)
Lazio 55 (31)
Roma 53 (31)
Fiorentina 53 (32)
Milan 51 (32)
Torino 40 (31)
Udinese 40 (32)
Genoa 39 (32)
Como 33 (31)
Verona 32 (32)
Cagliari 30 (32)
Parma 28 (32)
Lecce 26 (32)
Empoli 24 (31)
Venezia 24 (32)
Monza 15 (32)

