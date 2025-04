Gli highlights del match Piacenza Forlì

Forlì e i biancorossi pur provandoci non riescono ad evitare la sconfitta per 1-2.A breve gli highlightsL'Assigeco retrocede in B: Verona è il suo boia Europa.today.it - Gli highlights del match Piacenza-Forlì Leggi su Europa.today.it Allo stadio Garilli arriva la capolistae i biancorossi pur provandoci non riescono ad evitare la sconfitta per 1-2.A breve gliL'Assigeco retrocede in B: Verona è il suo boia

Potrebbe interessarti anche:

Gli highlights del match Piacenza-Forlì

Piacenza-Progresso 0-1 : highlights e gol

Highlights Gol Napoli Juve LIVE : le immagini del match – VIDEO

Ne parlano su altre fonti Gli highlights del match Piacenza-Forlì. Piacenza-Forlì: 1-2, sblocca Farinelli poi pareggia D'Agostino. Decide una rete di Macrì. La capolista piega il Piace ed espugna il Garilli. Serie D, girone D. Piacenza, questi i convocati di mister Rossini per il big match di oggi contro il Forlì.. Scarica gratuitamente il match program di Piacenza-Forlì. Serie D: il Piacenza ospita la capolista Forlì, Fiorenzuola a Ravenna.

Si apprende da calciomagazine.net: Piacenza-Forlì: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Piacenza-Forlì di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ...

Si apprende da sportpiacenza.it: LIVE Piacenza-Forlì: fischio d'inizio alle 15. La probabile formazione dei biancorossi - E’ la domenica della capolista. Al Garilli oggi (ore 15) arriva il Forlì primo della classe e il Piacenza vuole “vendicare” l’onta del 6-1 subito all’andata, oltre a cercare anche punti importanti in ...

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Forlì sfida Piacenza per l'undicesima vittoria consecutiva al Garilli - Il Forlì cerca l'undicesima vittoria consecutiva contro il Piacenza al Garilli, con Rossini alla guida degli emiliani.