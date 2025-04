CastrumFavara sconfitta contro la Scafatese in trasferta al Vitiello finisce 3 1

CastrumFavara di Infantino perde 3-1 al Vitiello di Scafati: i padroni di casa ci hanno provato per tutti i novanta minuti ma non sono riusciti a muovere la classifica.Apre Vacca per la Scafatese al 13’, quindi il raddoppio di Foggia sette minuti più tardi. Mudasiru accorcia al 35’ per gli. Agrigentonotizie.it - CastrumFavara, sconfitta contro la Scafatese in trasferta: al Vitiello finisce 3-1 Leggi su Agrigentonotizie.it Ladi Infantino perde 3-1 aldi Scafati: i padroni di casa ci hanno provato per tutti i novanta minuti ma non sono riusciti a muovere la classifica.Apre Vacca per laal 13’, quindi il raddoppio di Foggia sette minuti più tardi. Mudasiru accorcia al 35’ per gli.

