Laprimapagina.it - Considerazioni sul trattamento indegno su Luigi Razza illustre cittadino di Vibo Valentia

di Pietro Comito*Presidente Circolo Indipendenza PiscopioAssisto quotidianamente, incredulo ed attonito, alle vicende che contraddistinguono l’amministrazione comunale in carica, vicende quest’ultime di tutt’altra natura tranne che politica: non si tira di scherma né di fioretto, comunque si gioca ed ancor peggio ci si gioca della Città e del territorio, laddove le tanto declamate promesse elettorali, inutile illudersi ancora, non saranno mantenute, mentre un vecchio dinosauro, ieri sindacalista ed oggi tra le stelle, non ancora estinto, vaga nei corridoi del Palazzo alla ricerca di esperto biomedico che estragga il DNA funzionale all’avvicendarsi di un clone.Il reclutamento dell’elettorato, dunque del consenso, confortato dal cambiamento e dalla svolta epocale che Rocco e suoi fratelli avrebbero impresso all’Urbe si è sciolto come neve al sole: i problemi che la Giunta precedente non ha saputo o potuto risolvere si sono amplificati e diventati enormi, posto che Rocco e suoi fratelli hanno lavorato alacremente e commentato del peluzzo altrui, promettendo l’avvio della scala mobile, l’apertura del sottopasso e compagnia bella, omettendo volutamente di valutare la trave propria.