Maltempo venti forti e temporali in arrivo allerta gialla in parte d Abruzzo

venti forti e temporali in arrivo sull'Abruzzo e in altre regioni del Centro Italia a causa di una perturbazione atlantica che si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia e che causerà un graduale peggioramento. Chietitoday.it - Maltempo, venti forti e temporali in arrivo: allerta gialla in parte d'Abruzzo Leggi su Chietitoday.it insull'e in altre regioni del Centro Italia a causa di una perturbazione atlantica che si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia e che causerà un graduale peggioramento.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo - allerta meteo gialla per rischio temporali e forti venti domenica 6 aprile : le regioni a rischio

Nuova ondata di maltempo in Romagna - con venti forti e temporali : è allerta 'rossa' per le piene dei fiumi

Maltempo - domenica da incubo : piogge - mareggiate e venti forti. Allerta meteo arancione in Toscana e gialla in altre regioni : le previsioni

Ne parlano su altre fonti Maltempo, venti forti e temporali in arrivo: allerta gialla in parte d'Abruzzo. PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: «IN ARRIVO VENTI FORTI E TEMPORALI AL CENTRO, ALLERTA GIALLA IN TOSCANA - LAZIO - UMBRIA - ABRUZZO. Meteo, arrivano temporali, grandinate e venti fino a burrasca: è allerta in sei regioni. Ecco dove e quando fi. Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali e forti venti domenica 6 aprile: le regioni a rischio. Maltempo in Sicilia: allerta rossa per temporali e forti raffiche di vento. Temporali, rischio grandine e venti forti: la “virata” meteo di fine febbraio, torna il maltempo.

dire.it riferisce: Maltempo, in arrivo venti forti e temporali in centro-sud Italia: allerta gialla in 4 regioni - Perturbazione atlantica verso il Mediterraneo con raffiche di burrasca sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte ...

Lo riporta ilmeteo.it: Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Venti forti, zone a rischio - Una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia che causerà un graduale peggioramento del ...

Scrive msn.com: Meteo, Settimana Santa all'insegna del maltempo: vento, pioggia e forti temporali. Il cambiamento prima di Pasqua e Pasquetta - Con l'inizio della Settimana Santa sempre più vicino e la necessità di organizzarsi e fare piani per Pasqua e Pasquetta si comincia a pregare per il bel tempo. Il meteo per ...