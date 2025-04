LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA la Ferrari punta su una strategia differente Possibile penalità per Norris

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.007° giro/57 Piastri al comando con 2?2 su Russell. Hamilton è 0° a 9?8, si trova a 6 decimi da Sainz.6° giro/57 Russell sta facendo da tappo a Norris, consentendo anche a Leclerc e Gasly di rientrare.6° giro/57 Norris è sotto investigazione per partenza anticipata.5° giro/57 Verstappen, a sua volta, affianca Sainz all’esterno e lo supera, prendendosi la settima piazza.5° giro/57 SORPASSO DECISO di Antonelli! Infila Sainz all’interno e si prende la sesta posizione!4° giro/57 Avvio da incubo per Leclerc. Alle sue spalle si trova la Alpine di Gasly ad appena mezzo secondo.4° giro/57 Norris che intanto si è portato in scia a Russell. Volano le McLaren.3° giro/57 Attenzione, Possibile posizione irregolare in partenza per Norris. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: la Ferrari punta su una strategia differente. Possibile penalità per Norris Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.007° giro/57 Piastri al comando con 2?2 su Russell. Hamilton è 0° a 9?8, si trova a 6 decimi da Sainz.6° giro/57 Russell sta facendo da tappo a, consentendo anche a Leclerc e Gasly di rientrare.6° giro/57è sotto investigazione per partenza anticipata.5° giro/57 Verstappen, a sua volta, affianca Sainz all’esterno e lo supera, prendendosi la settima piazza.5° giro/57 SORPASSO DECISO di Antonelli! Infila Sainz all’interno e si prende la sesta posizione!4° giro/57 Avvio da incubo per Leclerc. Alle sue spalle si trova la Alpine di Gasly ad appena mezzo secondo.4° giro/57che intanto si è portato in scia a Russell. Volano le McLaren.3° giro/57 Attenzione,posizione irregolare in partenza per

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Giappone 2025 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - la Ferrari cerca un guizzo

LIVE F1 - GP Cina 2025 in DIRETTA : la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc - ma il podio resta lontano

LIVE F1 - GP Australia 2025 in DIRETTA : Norris in pole - doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza

Ne parlano su altre fonti LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Leclerc in prima fila vuol approfittarne, Piastri favorito. F1, GP Bahrain 2025: le prove libere 3 in diretta. Formula 1 oggi, orari TV del GP Bahrain su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Leclerc 2° con la Ferrari. F1, Gp del Bahrain: penalità per Russell e Antonelli, Leclerc in prima fila. F1 LIVE, segui il GP del Bahrain in diretta. Diretta Gp Bahrain 2025 oggi, gara e classifica live.

autosprint.corrieredellosport.it comunica: F1 LIVE, segui il GP del Bahrain in diretta - Semafori verdi alle 17:00 per la quarta gara del Mondiale 2025: Leclerc in prima fila a caccia del podio, anche Antonelli punta in alto ...

Nota di sport.virgilio.it: F1 diretta GP Bahrain, LIVE Sakhir: c'è Leclerc in prima fila con Piastri, Hamilton chiamato alla rimonta - Il racconto in diretta del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul circuito omonimo. Sono previsti 57 giri. Semafori spenti alle 17.00 di domenica 13 aprile 20 ...

msn.com riferisce: DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Diretta GP Bahrain - Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sakhir dove, a partire dalle 17:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Pr ...