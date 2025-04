Giorgia sorprende Emanuel Lo con una lettera d8217amore 8220Sei un uomo meraviglioso8221 la sua reazione a Verissimo

Giorgia ha sorpreso il compagno Emanuel Lo, ospite di Verissimo nella puntata del 13 aprile, scrivendogli una lunga lettera d'amore. Il coreografo e prof di Amici 24 ha commentato: "Ci lega un amore profondo da 22 anni che viviamo con ironia". Leggi su Fanpage.it ha sorpreso il compagnoLo, ospite dinella puntata del 13 aprile, scrivendogli una lungad'amore. Il coreografo e prof di Amici 24 ha commentato: "Ci lega un amore profondo da 22 anni che viviamo con ironia".

