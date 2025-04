La Fiorentina non sfonda il Parma strappa un pari

Fiorentina spreca la grande occasione di continuare ad ambire ad un piazzamento nella prossima Champions League non andando oltre lo zero a zero casalingo contro un coriaceo Parma. Deludono i viola che vengono traditi in particolare da quei g Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina non sfonda, il Parma strappa un pari Leggi su Ilgiornaleditalia.it I viola ci provano ma finisce 0-0 al Franchi FIRENZE - Laspreca la grande occasione di continuare ad ambire ad un piazzamento nella prossima Champions League non andando oltre lo zero a zero casalingo contro un coriaceo. Deludono i viola che vengono traditi in particolare da quei g

Potrebbe interessarti anche:

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

Fiorentina : Pablo Marì arriva e abbraccia Palladino. Trattativa per Bondo

Ferrari Fiorentina : «Si esce dalla crisi lavorando tutti insieme; Palladino? Non gli serve il nostro sostegno - sa di averlo»

Ne parlano su altre fonti La Fiorentina non sfonda, il Parma strappa un pari. Doppio 0-0 tra Fiorentina-Parma e Verona-Genoa. I viola frenano per la corsa Champions. 21° giornata: Como-Udinese 4-1, lariani in zona salvezza. Inter-Empoli 3-1, Atalanta-Napoli 2-3 - Como-Udinese, la sintesi della partita. Calcio Live News: in campo Parma-Roma (0-0). Primavera 2, il Como 1907 non sfonda e perde la testa della classifica. E' zero a zero con la Spal, ora a comandare è il Parma. L'Atalanta non sfonda e manca l'aggancio alla vetta, 0-0 con il Venezia.

Come scrive italpress.com: La Fiorentina non sfonda, il Parma strappa un pari - FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina spreca la grande occasione di continuare ad ambire ad un piazzamento nella prossima Champions League non andando oltre ...

Lo riporta eurosport.it: Fiorentina spenta, solo 0-0 con il Parma! Il 4° posto si allontana - SERIE A - La trasferta slovena toglie energie alla Fiorentina. I Viola raccolgono un solo punto in casa contro il Parma, con una prestazione opaca, e perdono l' ...

Secondo corrieredellosport.it: Fiorentina, solo un punto contro il Parma: fallito il sorpasso su Lazio e Roma - La squadra di Palladino non riesce a segnare in casa contro quella di Chivu e spreca un'occasione per quanto riguarda la corsa verso l'Europa ...