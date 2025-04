Virtus Francavilla pari e patta con il Matera finisce 2 2

Virtus Francavilla, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha colto un pareggio per 2-2 al cospetto del Matera, che tiene i biancazzurri in corsa per un posto in vista dei playoff. Al momento il club della Città degli Imperiali è. Brindisireport.it - Virtus Francavilla, pari e patta con il Matera: finisce 2-2 Leggi su Brindisireport.it Arriva il settimo risultato utile consecutivo per la, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha colto un pareggio per 2-2 al cospetto del, che tiene i biancazzurri in corsa per un posto in vista dei playoff. Al momento il club della Città degli Imperiali è.

Potrebbe interessarti anche:

Derby Brindisi-Virtus Francavilla : trasferta vietata ai tifosi ospiti

Serie D - Brindisi-Virtus Francavilla : l'arbitro del derby

Promozione Puglia : vincono Virtus Mola e Virtus Palese. Pari del Santeramo

Ne parlano su altre fonti Virtus Francavilla, pari e patta con il Matera: finisce 2-2. Serie D/H, perdono Casarano e Virtus Francavilla, pari tra Nardò e Brindisi. A differenza di quattro mesi ritorna al successo tra le mura amiche la Virtus Francavilla di Patron Antonio Magri che si sbarazza del l’ostica formazione Campana dell’Angri in materia netta e decisa. Gravina, Loseto: "Il risultato ci condanna, non siamo stati bravi a finalizzare.". Per il Campionato di Serie D terzo pareggio consecutivo per la Virtus Francavilla targato Mister Rogazzo in quel di Ischia contro la locale formazione Isquitana.. Primavera 3B, Gubbio-Virtus Francavilla 0-0: pari e patta al "Santa Maria Ausiliatrice", un punto che serve poco ad entrambe.

Riporta brindisireport.it: Virtus Francavilla, pari e patta con il Matera: finisce 2-2 - La formazione guidata da Tommaso Coletti replica al vantaggio dei padroni di casa con Gjonaj e Sosa, ma nel finale Di Piazza (autore di una doppietta) ristabilisce definitivamente l'equilibrio ...

Secondo calciomagazine.net: Matera-Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Matera-Virtus Francavilla di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ...

Si apprende da osservatoriooggi.it: A Losavio risponde Gjonaj, finisce 1-1 tra Virtus Francavilla e Fasano - Al 40'pt insistono gli imperiali sempre con Gjonaj che serve al centro Diop ma il suo tiro viene respinto. Sulla ribattuta si avventa Sosa ma è prodigioso Lupoli a frapporsi tra l'attaccante argentino ...