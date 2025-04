Pagelle Juventus Reggiana Under 15 Mosso memorabile Ghiotto un muro Salvai immarcabile – VOTI

Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25Pieralisi 6,5– Gara tutto sommato abbastanza tranquilla per lui, quando c’è da intervenire lo fa ottimamente, risultando rapido e reattivo nei riflessi. Incolpevole sul gol subito, solo complimenti all’attaccante della Reggiana.Mazzotta 7– Conferma la stagione pazzesca sin qui, sembra instancabile sull’out di destra, uno dei fattori della Juve di Benesperi. Ha un passo differente, il che gli permette di creare spesso superiorità numerica. 56? Catino 6,5- Fa il suo sulla destra, contiene e attacca quando può. Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Reggiana Under 15: Mosso memorabile, Ghiotto un muro, Salvai immarcabile – VOTI Leggi su Juventusnews24.com di Fabio Zaccaria15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato a Vinovo) –15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25Pieralisi 6,5– Gara tutto sommato abbastanza tranquilla per lui, quando c’è da intervenire lo fa ottimamente, risultando rapido e reattivo nei riflessi. Incolpevole sul gol subito, solo complimenti all’attaccante della.Mazzotta 7– Conferma la stagione pazzesca sin qui, sembra instancabile sull’out di destra, uno dei fattori della Juve di Benesperi. Ha un passo differente, il che gli permette di creare spesso superiorità numerica. 56? Catino 6,5- Fa il suo sulla destra, contiene e attacca quando può.

