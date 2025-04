Salvai dopo Roma Juventus Women Non potevo chiedere un rientro migliore avevo fiducia nelle mie compagne Se avessi dovuto scegliere…

JuventusNews24Salvai, difensore della Juventus Women, ha commentato così il suo rientro dall’infortunio e la vittoria contro la Roma. Le sue paroleNell’undici titolare della Juventus Women, che questa mattina ha superato 2-1 la Roma al Tre Fontane nella sesta giornata della poule scudetto di Serie A femminile, era presente anche Cecilia Salvai. La giocatrice è rientrata in campo quasi un anno dalla sua ultima partita ufficiale (16 luglio 2024) dopo l’infortunio. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club dopo la vittoria.LEGGI ANCHE: Roma Juventus Women 1-2: Godo-Cantore e sacrificio totale. Scudetto a un passoPAROLE – «Non potevo chiedere un rientro migliore: se ci avessi dovuto pensare avrei scelto proprio una partita di questo tipo, sono gare che ti caricano di più. Juventusnews24.com - Salvai dopo Roma Juventus Women: «Non potevo chiedere un rientro migliore, avevo fiducia nelle mie compagne. Se avessi dovuto scegliere…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, difensore della, ha commentato così il suodall’infortunio e la vittoria contro la. Le sue paroleNell’undici titolare della, che questa mattina ha superato 2-1 laal Tre Fontane nella sesta giornata della poule scudetto di Serie A femminile, era presente anche Cecilia. La giocatrice è rientrata in campo quasi un anno dalla sua ultima partita ufficiale (16 luglio 2024)l’infortunio. Queste le sue parole ai canali ufficiali del clubla vittoria.LEGGI ANCHE:1-2: Godo-Cantore e sacrificio totale. Scudetto a un passoPAROLE – «Nonun: se cipensare avrei scelto proprio una partita di questo tipo, sono gare che ti caricano di più.

Potrebbe interessarti anche:

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti - la religiosa si è spenta a Roma - dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli

Inter-Roma - intrigo Frattesi : ecco le mosse in entrata dopo la sua cessione | CM.IT

Cambiaso Juve - così sui social dopo il pareggio di Roma : il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO

Ne parlano su altre fonti Roma-Juventus Women, torna titolare Salvai: da quanto non giocava. Salvai: «Non potevo chiedere un rientro migliore». Juventus Women, sorpresa Salvai: titolare con la Roma. Italia Femminile, le convocate di Soncin: otto bianconere, torna anche Salvai. Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live. Italia Femminile, le convocate per la Svezia: tornano Salvai e Simonetti.

Come scrive juventusnews24.com: Salvai dopo Roma Juventus Women: «Non potevo chiedere un rientro migliore, avevo fiducia nelle mie compagne. Se avessi dovuto scegliere…» - Salvai, difensore della Juventus Women, ha commentato così il suo rientro dall’infortunio e la vittoria contro la Roma. Le sue parole Nell’undici titolare della Juventus Women, che questa mattina ha s ...

Scrive tuttojuve.com: SALVAI: “Non potevo chiedere un rientro migliore. Ero tranquilla perché ho fiducia nelle mie compagne. Era importante portare a casa la vittoria” - Cecilia Salvai, al sito della Juventus, ha commentato la vittoria delle Women contro la Roma, le ragazze di Canzi sono ad un passo dallo scudetto: "Non potevo chiedere un rientro migliore: se ...

Nota di sport.sky.it: E' 1-1 tra Roma e Juve! - La Juventus è rimasta imbattuta in otto (4 vittorie, 4 pareggi) delle ultime nove partite contro la Roma in campionato; l’unico successo dei giallorossi nel periodo in Serie A è arrivato il 5 marzo ...