Formula E beffa per Nato a Miami vince Wehrlein

Pascalha trovato il successo nell’E-Prix di, quinto round della Stagione 11 diE. Il campioelettrico è torin pista questo fine settimana dopo quasi due mesi di stop ed è ripartito da una nuova pista. LaE, che mancava in Florida da dieci anni, è stata ospitata dall’Homestead-Speedway, celebre casa della NASCAR.Il campione del mondo in carica è arrivato aaffamato di riscatto, dopo un avvio al di sotto delle aspettative, ed è riuscito a ottenere il suo primo successo stagionale. Il fine settimana si è aperto con la pole position di Norman, francese della Nissan che non aveva ancora collezioun punto dall’avvio del campio. In gara, il transalpino si era mantenuto in testa fino alla bandiera a scacchi, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.