Lodi 20enne accoltella 18enne sul treno arrestato L’aggressione per il monopattino rubato

arrestato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile a Lodi con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver aggredito un diciottenne di origini egiziane a bordo di un treno regionale fermo nella stazione della città lombarda. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressore sarebbe sceso dal convoglio, avrebbe legato il suo cane – un molosso – a un palo della stazione, per poi risalire e colpire la vittima alla testa con un lungo coltello. L’arma, con una lama di trenta centimetri, è stata sequestrata dagli agenti intervenuti.Il monopattino rubatoA bloccare l’aggressore è stato il capo delle volanti della polizia di Stato di Lodi. Il ragazzo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale della città, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Leggi su Open.online Un ventenne di origine colombiana è statonella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile acon l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver aggredito un diciottenne di origini egiziane a bordo di unregionale fermo nella stazione della città lombarda. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressore sarebbe sceso dal convoglio, avrebbe legato il suo cane – un molosso – a un palo della stazione, per poi risalire e colpire la vittima alla testa con un lungo coltello. L’arma, con una lama di trenta centimetri, è stata sequestrata dagli agenti intervenuti.IlA bloccare l’aggressore è stato il capo delle volanti della polizia di Stato di. Il ragazzo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale della città, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

