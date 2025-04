Milan senza capitano per un tempo il curioso caso della fascia dimenticata

curioso, e raro, ha segnato Udinese-Milan: dopo l'uscita di Maignan, i rossoneri, giocano senza un capitano “riconoscibile” Pianetamilan.it - Milan senza capitano per un tempo: il curioso caso della fascia dimenticata Leggi su Pianetamilan.it Un episodio, e raro, ha segnato Udinese-: dopo l'uscita di Maignan, i rossoneri, giocanoun“riconoscibile”

Potrebbe interessarti anche:

Milan - strano caso a Udine : esce Maignan e gioca il secondo tempo senza capitano - cosa dice il regolamento

Udinese-Milan - 2° tempo senza capitano : regolamento violato - ma …

Calciomercato Milan - si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese

Ne parlano su altre fonti Milan senza capitano per un tempo: il curioso caso della fascia dimenticata. Lo strano caso del Milan: a Udine un tempo senza capitano. Il Milan ha infranto una regola del calcio dopo l'infortunio di Maignan, ma nessuno se ne è accorto. Milan, strano caso a Udine: esce Maignan e gioca il secondo tempo senza capitano, cosa dice il regolamento. Perché il Milan contro l'Udinese ha giocato senza capitano? Cosa è successo dopo l'infortunio di Maignan. Strano caso in Udinese-Milan: un tempo intero senza capitano dopo l’uscita di Maignan.

Lo riporta msn.com: Milan, strano caso a Udine: esce Maignan e gioca il secondo tempo senza capitano, cosa dice il regolamento - Lo strano caso della fascia di capitano al Milan. Ruotata, parecchio, nel corso di questa stagione e che solo recentemente ha trovato in Mike Maignan il suo legittimo.

Segnala corriere.it: Perché il Milan contro l'Udinese ha giocato senza capitano? Cosa è successo dopo l'infortunio di Maignan - C’è stata una svista a Udine nella gara tra il Milan e la squadra di Kosta Runjaic dopo l’uscita dal campo, in barella ma sempre cosciente ( con tanto di notte in ospedale e ritorno in auto a Milano s ...

Lo riporta fanpage.it: Il Milan ha infranto una regola del calcio dopo l’infortunio di Maignan, ma nessuno se ne è accorto - Il Milan ha giocato senza capitano per un tempo a Udine, dopo l'uscita di Maignan, ma nessuno se n'è accorto: cosa rischia il club rossonero e cosa dice ...