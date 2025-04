LIVE Scozia Italia 12 10 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA Gallagher riporta avanti le scozzesi

DIRETTA LIVE10?- Rischiosissima uscita dalla mischia per le scozzesi, che dopo aver faticato riescono a liberare con il calcio di Thomson.8?- Italia che prova a reagire ma commette in avanti con Rigoni.7?- Inizia a piovere in maniera consistente in quel di Edimburgo.5?- Nelson sbaglia una facile trasformazione. Scozia 12 Italia 10.4?- Meta Scozia. Azzurre che si lasciano sorprendere DIRETTAmente dalla rimessa, ben fintata dalle padrone di casa con Gallagher che sguscia tra i blocchi di salto.2?- In avanti di D'Incà nel tentativo di servire Rigoni. Prima mischia della ripresa con introduzione scozzese.1?- Drop di Stevanin, si riparte.SECONDO TEMPO16:50 Ottima prima frazione delle Italiane, che hanno risposto alla meta iniziale delle avversarie meritando il vantaggio.

