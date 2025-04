Fasano colpo da playoff nel finale Angri steso per 3 2

Importante vittoria in chiave playoff del Fasano, che allo stadio Pasquale Novi ha superato al fotofinish l'Angri per 3-2, sorpassando la Virtus Francavilla (che ha pareggiato per 2-2 contro il Matera) ed entrando in zona playoff. A portare in vantaggio gli ospiti al 10' ci ha pensato Ornaita.

