Van der Poel Corsa dura ho sofferto tanto Senza l’errore di Pogacar saremmo arrivati insieme

L'odierna edizione della Parigi-Roubaix s'inserisce nel novero delle corse in grado di riscaldare a lungo il cuore dell'appassionato. Permane un pizzico di rammarico se si pensa che nel momento decisivo della corsa un errore con conseguente caduta ne ha condizionato in maniera determinante l'andamento privando i tifosi dell'atteso spettacolo. Mathieu Van Der Poel della Alpecin – Deceuninck vince, per il terzo anno consecutivo, l'Inferno del Nord, conquista la seconda Classica Monumento sulle tre fin qui disputate, l'ottava della sua clamorosa carriera, e si conferma straordinario protagonista delle corse in linea. L'olandese è lesto ad approfittare, quando mancano trentotto chilometri alla conclusione, dell'errore di Tadej Pogacar che prende troppo larga una curva, cade e deve fare i conti con un problema meccanico.

