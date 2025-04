Elisabetta Gregoraci a Verissimo Il fisico ha ceduto ora sto bene

Elisabetta Gregoraci a Verissimo oggi, 13 aprile. "Ora sto molto bene da sola. Ho avuto frequentazioni che sono durate anni, ogni .L'articolo Elisabetta Gregoraci a Verissimo: "Il fisico ha ceduto, ora sto bene" proviene da Webmagazine24.

"Sono stata male, sono stata ricoverata. In quel periodo una persona non mi è stata accanto, ci sono rimasta male. Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme". E' lo sfogo di Elisabetta Gregoraci a Verissimo oggi, 13 aprile.

