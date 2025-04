Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il mondo della cultura protesta al cimitero della Certosa: “Stop ai tagli nel settore”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 aprile 2025 – “Mi chiamo Giorgio Morandi, sono nato anel 1890, e sono pittore e incisore. In questi anni le occasioni per rivoltarsi nella tomba non sono mancate: oggi lo faccio per solidarietà con chi, da anni, con competenza e dedizione, si prende cura delle mie opere”. È con la voce dei grandi personaggi illustribolognese sepolti almonumentaleche i lavoratori di musei civici e biblioteche hannoto contro la gestione attuale. Uno 'sciopero al contrario’, appoggiato da tutte le sigle sindacali del Comune, (CGL; CISL; UIL e Cobas) e aperto alla cittadinanza, presente in grandi numeri: hanno deciso di lavorare di domenica, con un’iniziativa intitolata “Mi rivolto nella tomba”, per denunciare la mortetraalle risorse umane, mancate promesse, precarietà, assenza di manutenzione, appalti e concessioni al ribasso e l’esternalizzazione dei servizi a fondazioni private, finanziate però con soldi pubblici.