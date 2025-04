Mario Cipollini tra salute e cultura sportiva Vittorie come spinta a migliorarsi

salute, prevenzione e cultura sportiva con l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini presso il Check-Up Centre di Cavallino. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana –. Lecceprima.it - Mario Cipollini tra salute e cultura sportiva: “Vittorie come spinta a migliorarsi” Leggi su Lecceprima.it CAVALLINO – In attesa dell’arrivo del giro d’Italia a Lecce un incontro su benessere,, prevenzione econ l’ex campione di ciclismopresso il Check-Up Centre di Cavallino. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana –.

Ne parlano su altre fonti Mario Cipollini tra salute e cultura sportiva: "Vittorie come spinta a migliorarsi". "In sella alla salute". Il Check-Up Centre celebra sport, prevenzione e benessere con Mario Cipollini, in attesa del Giro d'Italia a Lecce.

