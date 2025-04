L Italia sostiene progetti di agricoltura sostenibile in Ghana

Italia sostiene progetti di agricoltura sostenibile in Ghana: un protocollo d'intesa è stato siglato, presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia ad Accra, dal ministro dell'Alimentazione e dell'agricoltura della Repubblica del Ghana, Eric Opoku, dall'amministratore delegato di BF International Best Fields Best Food Limited, Federico Vecchioni, e dal presidente di BF Ghana Ltd, Georges Mikhael. Il Gruppo BF rappresenta una realtà innovativa in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori. Dopo aver consolidato il ruolo di infrastruttura di eccellenza in Italia, il Gruppo BF ha avviato anche un percorso di internazionalizzazione per la promozione di un modello di filiera di qualità, replicabile, scalabile e tracciabile, e di formazione del capitale umano e fa parte dell'iniziativa Italiana di cooperazione internazionale. Liberoquotidiano.it - L'Italia sostiene progetti di agricoltura sostenibile in Ghana Leggi su Liberoquotidiano.it L'diin: un protocollo d'intesa è stato siglato, presso la Residenza dell'ambasciatore d'ad Accra, dal ministro dell'Alimentazione e dell'della Repubblica del, Eric Opoku, dall'amministratore delegato di BF International Best Fields Best Food Limited, Federico Vecchioni, e dal presidente di BFLtd, Georges Mikhael. Il Gruppo BF rappresenta una realtà innovativa in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori. Dopo aver consolidato il ruolo di infrastruttura di eccellenza in, il Gruppo BF ha avviato anche un percorso di internazionalizzazione per la promozione di un modello di filiera di qualità, replicabile, scalabile e tracciabile, e di formazione del capitale umano e fa parte dell'iniziativana di cooperazione internazionale.

