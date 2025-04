Ilfattoquotidiano.it - Pogacar scivola sul pavè, Van der Poel trionfa alla Parigi-Roubaix dopo un altro duello leggendario

La-Roubaux rimane la terra di Mathieu van der. L’olandese corre una gara perfetta, piega la resistenza di Tadej, domina sui tratti in pavé e cala il tris consecutivo sulla Classica Monumento più prestigiosa di tutte. Come Francesco Moser e Octave Lapize. Per lui si tratta dell’ottava Monumento in carriera, raggiunta nonostante una foratura a 20 chilometri dall’arrivo. Van derriaggancia cosìnella speciale classifica e bissa il successoMilano-Sanremo di un mese fa. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una gara spettacolare, e in cui non sono mancati i colpi di scena. A cominciare da quello che ha dato la svoltacorsa: la caduta clamorosa di.Il campione del mondo chiude secondo a più di un minuto dall’olandese,sua prima partecipazione, ma su di lui pesa l’errore a quaranta chilometri dal traguardo.