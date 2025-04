Serie A la Fiorentina viene bloccata dal Parma 0 0 tra Verona e Genoa

Serie A non vede grandi scossoni in classifica. La Fiorentina non riesce ad abbattere il muro eretto dal Parma, come così il Verona viene bloccato sullo 0-0 dal GenoaL'articolo Serie A, la Fiorentina viene bloccata dal Parma, 0-0 tra Verona e Genoa proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Serie A, la Fiorentina viene bloccata dal Parma, 0-0 tra Verona e Genoa Leggi su Ildifforme.it Il pomeriggio diA non vede grandi scossoni in classifica. Lanon riesce ad abbattere il muro eretto dal, come così ilbloccato sullo 0-0 dalL'articoloA, ladal, 0-0 traproda Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

DIRETTA Serie A - Fiorentina-Juventus 0-0 : ci prova Weah - palla alta ma il gioco era fermo – LIVE

Serie A femminile - Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights

Ne parlano su altre fonti Serie A 2024-2025, tutti gli MVP delle partite. Serie A, pomeriggio a reti bianche! Fiorentina-Parma e Verona-Genoa finiscono 0-0. Serie A: Show a San Siro, ma tra Milan e Fiorentina è 2-2 inutile. Dove Vedere la Fiorentina Oggi: Partite in tv e Streaming. Gasp: "Scudetto? Sogno era impossibile ed è svanito dopo il ko con l'Inter". Il Milan rimonta la Fiorentina, ma il 2-2 serve a poco. Maignan e De Gea super.

Si apprende da eurosport.it: Fiorentina spenta, solo 0-0 con il Parma! Il 4° posto si allontana - SERIE A - La trasferta slovena toglie energie alla Fiorentina. I Viola raccolgono un solo punto in casa contro il Parma, con una prestazione opaca, e perdono l' ...

corrieredellosport.it riferisce: Fiorentina, solo un punto contro il Parma: fallito il sorpasso su Lazio e Roma - La squadra di Palladino non riesce a segnare in casa contro quella di Chivu e spreca un'occasione per quanto riguarda la corsa verso l'Europa ...

Come scrive informazione.it: Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: c'è Leao - Il sabato sera di Serie A si infiamma a San Siro, dove il Milan ospita la Fiorentina per un duello che vale tantissimo nella corsa all’Europa. Il fischio d’inizio è previsto per… Leggi ...