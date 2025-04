Parigi Roubaix 2025 trionfa van der Poel secondo Pogacar

Poel trionfa per la terza volta consecutiva alla Parigi-Roubaix (come Francesco Moser) ed entra di diritto nel mito della più iconica corsa monumento di ciclismo. Il fuoriclasse olandese, dopo i successi del 2023 e 2024, cala il tris precedendo con oltre un minuto di vantaggio il suo rivale più temibile, Tadej Pogacar, al debutto alla Roubaix, che deve accontentarsi della seconda piazza. La svolta a poco meno di 40 chilometri dall'arrivo con i due colossi in fuga. Tradito da una curva, lo sloveno finisce largo e nel fango, l'olandese ne approfitta, raccoglie un vantaggio sufficiente per tenere distante Pogacar che tenta una rimonta impossibile, anche perche van der Poel accelera e allunga tagliando il traguardo con 1?"17 su Pogacar. Pedersen chiude terzo davanti a Van Aert e Vermeersch.

