Asia Loddo morta a 16 anni per un incidente in scooter era in ospedale da quattro giorni amica è ancora ricoverata

Asia Loddo aveva solo 16 anni ed è morta in ospedale quattro giorni dopo un incidente in scooter a Cagliari. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava. Leggo.it - Asia Loddo morta a 16 anni per un incidente in scooter, era in ospedale da quattro giorni: l'amica è ancora ricoverata Leggi su Leggo.it aveva solo 16ed èindopo unina Cagliari. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava.

Asia Loddo morta a 16 anni per un incidente in scooter - era in ospedale da quattro giorni : l'amica è ancora ricoverata

