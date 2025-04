Ordine d’arrivo Parigi Roubaix 2025 tripletta di Mathieu van der Poel secondo Tadej Pogacar 13 Filippo Ganna

Parigi-Roubaix di ciclismo su strada incorona, dopo i 259.2 km della gara partita da Compiègne, il neerlandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), giunto da solo nell'iconico velodromo.Alle sue spalle, con un ritardo di 1'18", lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), caduto mentre era in testa con van der Poel, mentre la volata del gruppetto inseguitore va a Mads Pedersen (Lidl – Trek), terzo a 2'11". Il migliore degli italiani è Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), 13° a 4'45".van der Poel firma il tris alla Parigi-Roubaix. Decisiva una caduta di PogacarOrdine d'arrivo Parigi-Roubaix 20251 van der Poel Mathieu Alpecin-Deceuninck 800 05:31:272 Pogacar Tadej UAE Team Emirates-XRG 640 + 01:183 Pedersen Mads Lidl-Trek 520 + 02:114 van Aert Wout Team Visma Lease a Bike 440 + 02:115 Vermeersch Florian UAE Team Emirates-XRG 360 + 02:116 Rutsch Jonas Intermarché-Wanty 280 + 03:467 Bissegger Stefan Decathlon AG2R La Mondiale Team 240 + 03:468 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 200 + 03:469 Wright Fred Bahrain Victorious 160 + 04:3510 Rex Laurenz Intermarché-Wanty 135 + 04:3611 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck 110 + 04:3812 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 95 + 04:4313 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 85 + 04:4514 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 65 + 04:4515 Girmay Biniam Intermarché-Wanty 55 + 04:4516 Teunissen Mike XDS Astana Team 50 + 04:4517 Hoole Daan Lidl-Trek 50 + 04:4518 van Dijke Mick Red Bull-BORA-hansgrohe 50 + 04:4519 Mayrhofer Marius Tudor Pro Cycling Team 50 + 04:4520 van der Hoorn Taco Intermarché-Wanty 50 + 04:4521 Jacobs Johan Groupama-FDJ 30 + 04:4822 De Bondt Dries Decathlon AG2R La Mondiale Team 30 + 05:2023 Bauhaus Phil Bahrain Victorious 30 + 05:4124 Morgado António UAE Team Emirates-XRG 30 + 05:4125 Dauphin Florian Team TotalEnergies 30 + 05:4126 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 30 + 05:4127 Huens Axel Unibet Tietema Rockets 30 + 05:4128 Lampaert Yves Soudal Quick-Step 30 + 05:4129 Bol Cees XDS Astana Team 30 + 05:4130 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe 30 + 05:4131 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 + 05:4132 Frison Frederik Q36.

