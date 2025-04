Sport.quotidiano.net - Prato, altra sconfitta al Lungobisenzio: il Cittadella Vis Modena si impone 3-1

, 13 aprile 2025 - Ennesima figuraccia alper il, che cede 3-1 alVisin occasione della 31° giornata del girone D di Serie D. La rete di Pereira illude i biancazzurri, che vengono rimontati dagli ospiti. A decidere l'incontro sono i sigilli nella ripresa di Formato, Osuji e Guidone, che condannano i lanieri alla quartainterna. La cronaca Dopo appena un minuto e mezzo gli emiliani sfiorano il vantaggio: il servizio di Teresi per Osuji è perfetto, ma il numero 21 non inquadra il bersaglio grosso dal centro dell'area avversaria. Ci prova anche Sala al 10', ma Gariti non si fa sorprendere. La risposta dei lanieri sta in una percussione di Pereira, la cui conclusione viene bloccata da De Fazio. L'estremo difensore degli ospiti non può invece nulla al 19': il traversone di Cozzari viene deviato sottomisura di tacco da Pereira, che brucia Fort e firma l'1-0.